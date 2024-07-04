https://ria.ru/20240704/putin-1957445773.html
Путин назвал создание единого парламента СГ вопросом времени
Путин назвал создание единого парламента СГ вопросом времени - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал создание единого парламента СГ вопросом времени
Президент России Владимир Путин считает вопросом времени создание единого парламента Союзного государства, об этом он заявил во время пресс-подхода к российским РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:54
2024-07-04T16:54
2024-07-04T17:03
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает вопросом времени создание единого парламента Союзного государства, об этом он заявил во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС."У нас работают и межпарламентские структуры, межправительственные. Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240704/putin-1957448943.html
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россия, белоруссия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин назвал создание единого парламента СГ вопросом времени
Путин назвал создание единого парламента Союзного государства вопросом времени