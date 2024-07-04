https://ria.ru/20240704/putin-1957445333.html

Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе

Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что то, что все страны ШОС выступают против размещения оружия в космосе, является сигналом для всего мира относительно... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:53

2024-07-04T16:53

2024-07-04T17:38

шос

владимир путин

в мире

россия

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что то, что все страны ШОС выступают против размещения оружия в космосе, является сигналом для всего мира относительно милитаризации космического пространства."Мы в декларации согласовали и в других документах проходят, что все старны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе - это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.

https://ria.ru/20240704/putin-1957457451.html

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Путин о принципах ШОС Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС. Президент заявил о важности принципов, которая декларирует организация, назвал их "сигналом для всего мира". 2024-07-04T16:53 true PT0M31S

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шос, владимир путин, в мире, россия, саммит шос в астане – 2024