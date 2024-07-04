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Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе - РИА Новости, 04.07.2024
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16:53 04.07.2024 (обновлено: 17:38 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957445333.html
Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе
Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе
Президент России Владимир Путин заявил, что то, что все страны ШОС выступают против размещения оружия в космосе, является сигналом для всего мира относительно... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T17:38
шос
владимир путин
в мире
россия
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что то, что все страны ШОС выступают против размещения оружия в космосе, является сигналом для всего мира относительно милитаризации космического пространства."Мы в декларации согласовали и в других документах проходят, что все старны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе - это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.
https://ria.ru/20240704/putin-1957457451.html
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Путин о принципах ШОС
Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС. Президент заявил о важности принципов, которая декларирует организация, назвал их "сигналом для всего мира".
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шос, владимир путин, в мире, россия, саммит шос в астане – 2024
ШОС, Владимир Путин, В мире, Россия, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин назвал сигналом всему миру позицию ШОС против оружия в космосе

Путин: ШОС дает сигнал всему миру против милитаризации космического пространства

Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что то, что все страны ШОС выступают против размещения оружия в космосе, является сигналом для всего мира относительно милитаризации космического пространства.
"Мы в декларации согласовали и в других документах проходят, что все старны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе - это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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