https://ria.ru/20240704/putin-1957395225.html
ШОС всегда исходит из уважения каждого государства, заявил Путин
ШОС всегда исходит из уважения каждого государства, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС всегда исходит из уважения каждого государства, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) всегда исходит из важности учета мнений максимального круга партнеров, уважения каждого государства выбирать модель... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:55
2024-07-04T14:55
2024-07-04T14:58
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) всегда исходит из важности учета мнений максимального круга партнеров, уважения каждого государства выбирать модель развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"."Наше объединение (ШОС - ред.) всегда исходило и исходит из важности учёта мнений и точек зрения максимального круга партнёров, уважения неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.
https://ria.ru/20240704/putin-1957393397.html
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ШОС, Владимир Путин, В мире, Россия, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана
ШОС всегда исходит из уважения каждого государства, заявил Путин
Путин: ШОС всегда исходит из важности учета мнений максимального круга партнеров