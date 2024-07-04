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Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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14:46 04.07.2024 (обновлено: 14:52 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957392458.html
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин
Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:46
2024-07-04T14:52
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения, приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире", - сказал Путин в ходе саммита ШОС.
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ШОС
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин

Путин: ценности и идеалы ШОС, стремление к суверенитету разделяют многие в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения, приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире", - сказал Путин в ходе саммита ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
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