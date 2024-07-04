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Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин
Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:46
2024-07-04T14:46
2024-07-04T14:52
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения, приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире", - сказал Путин в ходе саммита ШОС.
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шос
Ценности и идеалы ШОС разделяют многие, заявил Путин
Путин: ценности и идеалы ШОС, стремление к суверенитету разделяют многие в мире
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Базовые ценности и идеалы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приверженность к суверенной политике разделяют многие в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения, приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем разделяют многие в мире", - сказал Путин в ходе саммита ШОС.