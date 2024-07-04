Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля
Путин: Катар предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин.
На полях саммита ШОС российский лидер провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Вы выступаете одним из наиболее эффективных посредников в кризисе на Ближнем Востоке, между ХАМАС и Израилем. Нам хорошо известно, что Вы предпринимаете очень энергичные усилия по согласованию позиций по прекращению огня и по обмену удерживаемых лиц", - сказал Путин.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.