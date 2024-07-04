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Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля - РИА Новости, 04.07.2024
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14:08 04.07.2024 (обновлено: 14:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957375011.html
Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля
Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля
Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:08
2024-07-04T14:37
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин. На полях саммита ШОС российский лидер провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Вы выступаете одним из наиболее эффективных посредников в кризисе на Ближнем Востоке, между ХАМАС и Израилем. Нам хорошо известно, что Вы предпринимаете очень энергичные усилия по согласованию позиций по прекращению огня и по обмену удерживаемых лиц", - сказал Путин. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html
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в мире, израиль, катар, россия, владимир путин, хамас, шос, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, саммит шос в астане – 2024
В мире, Израиль, Катар, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ШОС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля

Путин: Катар предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин.
На полях саммита ШОС российский лидер провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Владимир Путин во время встречи с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин рассказал об усилиях России по урегулированию в секторе Газа
14:05
"Вы выступаете одним из наиболее эффективных посредников в кризисе на Ближнем Востоке, между ХАМАС и Израилем. Нам хорошо известно, что Вы предпринимаете очень энергичные усилия по согласованию позиций по прекращению огня и по обмену удерживаемых лиц", - сказал Путин.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин поблагодарил Катар за гуманитарные решения по Украине
13:29
 
В миреИзраильКатарРоссияВладимир ПутинХАМАСШОСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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