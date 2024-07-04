https://ria.ru/20240704/putin-1957375011.html

Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля

Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал Катар эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля

Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:08

2024-07-04T14:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар является эффективным посредником в конфликте ХАМАС и Израиля, предпринимает энергичные усилия по прекращению огня в Газе, заявил президент РФ Владимир Путин. На полях саммита ШОС российский лидер провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Вы выступаете одним из наиболее эффективных посредников в кризисе на Ближнем Востоке, между ХАМАС и Израилем. Нам хорошо известно, что Вы предпринимаете очень энергичные усилия по согласованию позиций по прекращению огня и по обмену удерживаемых лиц", - сказал Путин. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240704/putin-1957371855.html

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