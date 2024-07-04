https://ria.ru/20240704/putin-1957361811.html
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара
Инвестиционное сотрудничество РФ и Катара продолжается, идет диалог по подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", заявил президент России... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:34
2024-07-04T13:34
2024-07-04T14:42
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шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество РФ и Катара продолжается, идет диалог по подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", заявил президент России Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане на полях саммита ШОС."Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", развиваются гуманитарные связи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/katar-1957363422.html
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экономика, катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
Экономика, Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара
Путин: инвестиционное сотрудничество с Катаром продолжается