https://ria.ru/20240704/putin-1957361811.html

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Катара

Инвестиционное сотрудничество РФ и Катара продолжается, идет диалог по подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", заявил президент России... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:34

2024-07-04T13:34

2024-07-04T14:42

экономика

катар

россия

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

астана

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество РФ и Катара продолжается, идет диалог по подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", заявил президент России Владимир Путин на переговорах с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане на полях саммита ШОС."Продолжается инвестиционное сотрудничество с обеих сторон, наши центральные банки работают, ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору "Север - Юг", развиваются гуманитарные связи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240704/katar-1957363422.html

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экономика, катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, астана, шос, саммит шос в астане – 2024