Путин отметил увеличение турпотока россиян в Иран
Путин: турпоток россиян в Иран вырос на четверть
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Туристический поток граждан России в Иран увеличился на четверть, заявил президент России Владимир Путин.
"Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Саммит проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.