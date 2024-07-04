https://ria.ru/20240704/putin-1957328617.html

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Иран

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Иран - РИА Новости, 04.07.2024

Путин отметил увеличение турпотока россиян в Иран

Туристический поток граждан России в Иран увеличился на четверть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:10

2024-07-04T12:10

2024-07-04T13:55

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Туристический поток граждан России в Иран увеличился на четверть, заявил президент России Владимир Путин. "Активировался и туристический поток. Количество туристов в Иране выросло на четверть", - сказал Путин на заседании Совета глав-государств ШОС. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Саммит проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники мероприятия планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства. ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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в мире, россия, иран, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024