https://ria.ru/20240704/putin-1957327695.html
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана
Товарооборот РФ и Ирана в текущем году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:07
2024-07-04T12:07
2024-07-04T12:07
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана в текущем году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммедом Мохбером Путин отметил, что в прошлом году уровень товарооборота России и Ирана "несколько скорректировался". "Но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Путин.
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россия, иран, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана
Путин: товарооборот России и Ирана в текущем году вырос на 14 процентов