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Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана - РИА Новости, 04.07.2024
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12:07 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957327695.html
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана
Товарооборот РФ и Ирана в текущем году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:07
2024-07-04T12:07
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана в текущем году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммедом Мохбером Путин отметил, что в прошлом году уровень товарооборота России и Ирана "несколько скорректировался". "Но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240704/shos-1957324816.html
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россия, иран, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Ирана

Путин: товарооборот России и Ирана в текущем году вырос на 14 процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Товарооборот РФ и Ирана в текущем году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммедом Мохбером Путин отметил, что в прошлом году уровень товарооборота России и Ирана "несколько скорректировался".
"Но в текущем году он вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Путин.
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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РоссияИранВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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