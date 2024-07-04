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Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:43
2024-07-04T11:43
2024-07-04T11:43
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дмитрий песков
тамим бен хамад аль тани
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще Катар будет", - ответил Песков на вопрос о том, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами на полях ШОС. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля.
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россия, катар, астана, владимир путин, дмитрий песков, тамим бен хамад аль тани, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Россия, Катар, Астана, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Тамим бен Хамад Аль Тани, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане
Песков: Путин 4 июля проведет переговоры с катарской стороной на полях ШОС