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Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
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11:43 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957317762.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:43
2024-07-04T11:43
россия
катар
астана
владимир путин
дмитрий песков
тамим бен хамад аль тани
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще Катар будет", - ответил Песков на вопрос о том, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами на полях ШОС. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля.
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россия, катар, астана, владимир путин, дмитрий песков, тамим бен хамад аль тани, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Россия, Катар, Астана, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Тамим бен Хамад Аль Тани, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане

Песков: Путин 4 июля проведет переговоры с катарской стороной на полях ШОС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще Катар будет", - ответил Песков на вопрос о том, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами на полях ШОС.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля.
Почётные гости празднования Дня России в Катаре разрезают праздничный торт саблей. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Почетные гости празднования Дня России в Катаре разрезали торт саблей
12 июня, 23:28
 
РоссияКатарАстанаВладимир ПутинДмитрий ПесковТамим бен Хамад Аль ТаниШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
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