https://ria.ru/20240704/putin-1957317762.html

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане - РИА Новости, 04.07.2024

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с зарубежными лидерами в Астане

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:43

2024-07-04T11:43

2024-07-04T11:43

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катар

астана

владимир путин

дмитрий песков

тамим бен хамад аль тани

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане 4 июля проведет переговоры с катарской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще Катар будет", - ответил Песков на вопрос о том, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами на полях ШОС. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Астану для участия в саммите ШОС 3 июля.

https://ria.ru/20240612/tort-1952452231.html

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