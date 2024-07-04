Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957306755.html
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
россия
владимир путин
шос
в мире
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции - всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения. Он также добавил, что в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях "Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС

Путин: экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции - всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения.
Он также добавил, что в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях
"Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - подчеркнул президент России.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
РоссияВладимир ПутинШОСВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала