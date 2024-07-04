https://ria.ru/20240704/putin-1957306755.html
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
2024-07-04T11:19
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции - всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения. Он также добавил, что в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях "Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - подчеркнул президент России.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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россия, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил экономические связи на пространстве ШОС
Путин: экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Тесные экономические связи на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам объединения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции - всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения.
Он также добавил, что в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях
"Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - подчеркнул президент России.