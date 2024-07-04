https://ria.ru/20240704/putin-1957295979.html

Путин рассказал о потенциальных очагах конфликта в Евразии

Путин рассказал о потенциальных очагах конфликта в Евразии - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал о потенциальных очагах конфликта в Евразии

На евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта, разрастание которых будет чревато хаосом и нестабильностью, заявил президент России... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:00

2024-07-04T11:00

2024-07-04T11:14

евразия

в мире

россия

ближний восток

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. На евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта, разрастание которых будет чревато хаосом и нестабильностью, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе Газа", - заявил Путин в четверг на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.

https://ria.ru/20240704/putin-1957295481.html

евразия

россия

ближний восток

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евразия, в мире, россия, ближний восток, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024