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Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану - РИА Новости, 04.07.2024
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11:00 04.07.2024 (обновлено: 11:14 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957295880.html
Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану
Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану - РИА Новости, 04.07.2024
Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану
Москва поддерживает идею возобновления работы контактной группы "ШОС - Афганистан" и считает, что это поможет дальнейшей нормализации обстановки в стране,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:00
2024-07-04T11:14
афганистан
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Москва поддерживает идею возобновления работы контактной группы "ШОС - Афганистан" и считает, что это поможет дальнейшей нормализации обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаем правильным, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране", - заявил Путин в четверг на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.
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афганистан, россия, шос, саммит шос в астане – 2024
Афганистан, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану

Путин: Россия поддерживает работу контактной группы ШОС по Афганистану

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Москва поддерживает идею возобновления работы контактной группы "ШОС - Афганистан" и считает, что это поможет дальнейшей нормализации обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем правильным, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране", - заявил Путин в четверг на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.
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