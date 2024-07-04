https://ria.ru/20240704/putin-1957295880.html

Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану

Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану - РИА Новости, 04.07.2024

Путин поддержал возобновление работы контактной группы ШОС по Афганистану

Москва поддерживает идею возобновления работы контактной группы "ШОС - Афганистан" и считает, что это поможет дальнейшей нормализации обстановки в стране,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:00

2024-07-04T11:00

2024-07-04T11:14

афганистан

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шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Москва поддерживает идею возобновления работы контактной группы "ШОС - Афганистан" и считает, что это поможет дальнейшей нормализации обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаем правильным, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС - Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране", - заявил Путин в четверг на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

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афганистан, россия, шос, саммит шос в астане – 2024