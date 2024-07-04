https://ria.ru/20240704/putin-1957287478.html

Путин пригласил представителей ШОС в Дубну

Путин пригласил представителей ШОС в Дубну - РИА Новости, 04.07.2024

Путин пригласил представителей ШОС в Дубну

Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в подмосковную Дубну на молодежную программу... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:32

2024-07-04T10:32

2024-07-04T10:32

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в подмосковную Дубну на молодежную программу "Бизнес-инкубатор ШОС" в сентябре. "Ждём представителей всех ваших государств, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", - обратился Путин к коллегам в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он отметил, что координирующую роль в расширении молодежных контактов играет Молодежный совет ШОС, созданный по инициативе России. Президент упомянул, что весной страны объединения приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и в Молодежной конференции, посвященной межкультурному диалогу. Путин подчеркнул, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке: развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодежные обмены. "Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. На регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов, а также недели образования, помогающие налаживать связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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