https://ria.ru/20240704/putin-1957287478.html
Путин пригласил представителей ШОС в Дубну
Путин пригласил представителей ШОС в Дубну - РИА Новости, 04.07.2024
Путин пригласил представителей ШОС в Дубну
Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в подмосковную Дубну на молодежную программу... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:32
2024-07-04T10:32
2024-07-04T10:32
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в подмосковную Дубну на молодежную программу "Бизнес-инкубатор ШОС" в сентябре. "Ждём представителей всех ваших государств, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", - обратился Путин к коллегам в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он отметил, что координирующую роль в расширении молодежных контактов играет Молодежный совет ШОС, созданный по инициативе России. Президент упомянул, что весной страны объединения приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и в Молодежной конференции, посвященной межкультурному диалогу. Путин подчеркнул, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке: развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодежные обмены. "Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. На регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов, а также недели образования, помогающие налаживать связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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россия, дубна, астана, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в астане – 2024
Россия, Дубна, Астана, Владимир Путин, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин пригласил представителей ШОС в Дубну
Путин пригласил представителей ШОС в Дубну на программу "Бизнес-инкубатор"
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в подмосковную Дубну на молодежную программу "Бизнес-инкубатор ШОС" в сентябре.
"Ждём представителей всех ваших государств, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", - обратился Путин к коллегам в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане.
Он отметил, что координирующую роль в расширении молодежных контактов играет Молодежный совет ШОС, созданный по инициативе России. Президент упомянул, что весной страны объединения приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и в Молодежной конференции, посвященной межкультурному диалогу.
Путин подчеркнул, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке: развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодежные обмены.
"Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. На регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов, а также недели образования, помогающие налаживать связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором", - сказал президент РФ.