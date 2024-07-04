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Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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10:07 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957279999.html
Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин
Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин
Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно поступательно развивается на принципах равноправия и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:07
2024-07-04T10:07
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", - заявил Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он отметил, что при активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем совете "подготовлен действительно солидный пакет документов и решений". "Их реализация несомненно будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государства к взаимовыгодному партнерству", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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в мире, россия, астана, владимир путин, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, Астана, Владимир Путин, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин

Путин: Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", - заявил Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
Он отметил, что при активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем совете "подготовлен действительно солидный пакет документов и решений".
"Их реализация несомненно будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государства к взаимовыгодному партнерству", - подчеркнул президент РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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В миреРоссияАстанаВладимир ПутинШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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