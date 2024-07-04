https://ria.ru/20240704/putin-1957279999.html

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках ШОС, заявил Путин

Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно поступательно развивается на принципах равноправия и... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:07

2024-07-04T10:07

2024-07-04T10:07

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно поступательно развивается на принципах равноправия и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности", - заявил Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Астане. Он отметил, что при активном участии казахстанских коллег к утверждению на нынешнем совете "подготовлен действительно солидный пакет документов и решений". "Их реализация несомненно будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государства к взаимовыгодному партнерству", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

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