Рейтинг@Mail.ru
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/protsess-1957463715.html
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова - РИА Новости, 04.07.2024
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова
Рассмотрение ходатайства об избрании ареста командиру бригады ВДВ гвардии полковника Артёму Городилову пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:37
2024-07-04T17:37
происшествия
россия
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957271394_52:33:1001:567_1920x0_80_0_0_c34bff8e90b01b91e1a109a7732920b2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рассмотрение ходатайства об избрании ареста командиру бригады ВДВ гвардии полковника Артёму Городилову пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Заседание пройдёт в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь. При этом журналистов не пустили даже в зал судебного заседания. Решение о закрытии процесса было принято до начала рассмотрения, как пояснила пресс-секретарь, вместе с материалами в суд поступило ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме. Городилов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957271394_0:0:1048:786_1920x0_80_0_0_b68907e018486ebb47f8210300ab6db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воздушно-десантные войска россии
Происшествия, Россия, Воздушно-десантные войска России
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова

Рассмотрение ходатайства об избрании ареста Городилову пройдет в закрытом режиме

© Минобороны РоссииКомандир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов
Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Минобороны России
Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рассмотрение ходатайства об избрании ареста командиру бригады ВДВ гвардии полковника Артёму Городилову пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"Заседание пройдёт в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь. При этом журналистов не пустили даже в зал судебного заседания. Решение о закрытии процесса было принято до начала рассмотрения, как пояснила пресс-секретарь, вместе с материалами в суд поступило ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме.
Городилов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Генерал Попов "заработал" миллион рублей, считает следствие
Вчера, 17:01
 
ПроисшествияРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала