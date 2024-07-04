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Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова - РИА Новости, 04.07.2024
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова
Рассмотрение ходатайства об избрании ареста командиру бригады ВДВ гвардии полковника Артёму Городилову пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:37
2024-07-04T17:37
2024-07-04T17:37
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рассмотрение ходатайства об избрании ареста командиру бригады ВДВ гвардии полковника Артёму Городилову пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Заседание пройдёт в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь. При этом журналистов не пустили даже в зал судебного заседания. Решение о закрытии процесса было принято до начала рассмотрения, как пояснила пресс-секретарь, вместе с материалами в суд поступило ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме. Городилов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, по части 4 статьи 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240704/popov-1957449727.html
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происшествия, россия, воздушно-десантные войска россии
Происшествия, Россия, Воздушно-десантные войска России
Военный суд закрыл процесс об избрании ареста комбригады ВДВ Городилова
Рассмотрение ходатайства об избрании ареста Городилову пройдет в закрытом режиме