https://ria.ru/20240704/proizvodstvo-1957268145.html

РОЭ организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго"

РОЭ организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго" - РИА Новости, 04.07.2024

РОЭ организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго"

"Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:15

2024-07-04T09:15

2024-07-04T09:23

технологии

индия

александр михеев

сергей чемезов

ростех

рособоронэкспорт

т-90

т-72 "урал"

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в Ростех) организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов "Манго", сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сто двадцати пяти миллиметровые выстрелы "Манго" предназначены для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии. Боеприпас включает оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42, способный поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой. "Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и "Самодостаточная Индия". На базе индийского оборонного холдинга "Рособоронэкспорт" подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов "Манго". Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство", - цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев. Глава РОЭ назвал работу отечественного спецэкспортёра в Индии "ярким примером всеобъемлющего индустриального партнерства", в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран. В свою очередь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что степень локализации производства российских боеприпасов в Индии в будущем будет расти. "Ростех" обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство – это конкурентное преимущество "Ростеха", как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", – заявил он.

https://ria.ru/20240304/armata-1930909542.html

https://ria.ru/20240512/abrams-1945322737.html

индия

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технологии, индия, александр михеев, сергей чемезов, ростех, рособоронэкспорт, т-90, т-72 "урал", в мире