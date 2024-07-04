https://ria.ru/20240704/proekty-1957382793.html

В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области

В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2024

В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области

Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:24

2024-07-04T14:24

2024-07-04T14:24

ярославская область

жкх

ярославская область

россия

москва

михаил евраев

виталий савельев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым развитие в регионе дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта. Рабочая встреча прошла в Москве. "Наша задача – войти в новые федеральные программы, чтобы продолжить реализацию стратегически важных и одновременно финансово емких проектов. Среди них – третий мост в Ярославле, завершение капремонта моста в Рыбинске, расширение трассы М8, замена общественного транспорта во всем регионе, техническое оснащение аэропорта в Туношне и другие", - подчеркнул Михаил Евраев. Губернатор отметил - только на ремонт дорог региону нужно 3 миллиарда рублей. "Все наши инициативы находят поддержку федерального центра, а такие встречи влияют на принятие решений. Благодарю коллег за содействие и внимание к нашему региону", - сказал Евраев на встрече. По данным областного правительства, Виталий Савельев выразил поддержку Михаилу Евраеву и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона. Зампред подчеркнул, что Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России. "Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития", - сказал вице-премьер на встрече с ярославским губернатором.

https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html

https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ярославская область, россия, москва, михаил евраев, виталий савельев