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В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:24 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/proekty-1957382793.html
В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области
В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2024
В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области
Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:24
2024-07-04T14:24
ярославская область
жкх
ярославская область
россия
москва
михаил евраев
виталий савельев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым развитие в регионе дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта. Рабочая встреча прошла в Москве. "Наша задача – войти в новые федеральные программы, чтобы продолжить реализацию стратегически важных и одновременно финансово емких проектов. Среди них – третий мост в Ярославле, завершение капремонта моста в Рыбинске, расширение трассы М8, замена общественного транспорта во всем регионе, техническое оснащение аэропорта в Туношне и другие", - подчеркнул Михаил Евраев. Губернатор отметил - только на ремонт дорог региону нужно 3 миллиарда рублей. "Все наши инициативы находят поддержку федерального центра, а такие встречи влияют на принятие решений. Благодарю коллег за содействие и внимание к нашему региону", - сказал Евраев на встрече. По данным областного правительства, Виталий Савельев выразил поддержку Михаилу Евраеву и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона. Зампред подчеркнул, что Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России. "Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития", - сказал вице-премьер на встрече с ярославским губернатором.
https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html
https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html
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жкх, ярославская область, россия, москва, михаил евраев, виталий савельев
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Россия, Москва, Михаил Евраев, Виталий Савельев

В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области

CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области (cropped) / Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и зампред правительства РФ Виталий Савельев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и зампред правительства РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY 4.0 / Правительство Ярославской области (cropped) /
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и зампред правительства РФ Виталий Савельев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым развитие в регионе дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта. Рабочая встреча прошла в Москве.
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19 апреля, 10:37
"Наша задача – войти в новые федеральные программы, чтобы продолжить реализацию стратегически важных и одновременно финансово емких проектов. Среди них – третий мост в Ярославле, завершение капремонта моста в Рыбинске, расширение трассы М8, замена общественного транспорта во всем регионе, техническое оснащение аэропорта в Туношне и другие", - подчеркнул Михаил Евраев.
Губернатор отметил - только на ремонт дорог региону нужно 3 миллиарда рублей.
"Все наши инициативы находят поддержку федерального центра, а такие встречи влияют на принятие решений. Благодарю коллег за содействие и внимание к нашему региону", - сказал Евраев на встрече.
По данным областного правительства, Виталий Савельев выразил поддержку Михаилу Евраеву и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона. Зампред подчеркнул, что Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России.
"Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития", - сказал вице-премьер на встрече с ярославским губернатором.
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25 апреля, 21:17
 
Ярославская областьЖКХЯрославская областьРоссияМоскваМихаил ЕвраевВиталий Савельев
 
 
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