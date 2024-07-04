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В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области
В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области - РИА Новости, 04.07.2024
В правительстве РФ поддержали транспортные проекты Ярославской области
Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:24
2024-07-04T14:24
2024-07-04T14:24
ярославская область
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ярославская область
россия
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михаил евраев
виталий савельев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым, сообщает правительство региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым развитие в регионе дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта. Рабочая встреча прошла в Москве. "Наша задача – войти в новые федеральные программы, чтобы продолжить реализацию стратегически важных и одновременно финансово емких проектов. Среди них – третий мост в Ярославле, завершение капремонта моста в Рыбинске, расширение трассы М8, замена общественного транспорта во всем регионе, техническое оснащение аэропорта в Туношне и другие", - подчеркнул Михаил Евраев. Губернатор отметил - только на ремонт дорог региону нужно 3 миллиарда рублей. "Все наши инициативы находят поддержку федерального центра, а такие встречи влияют на принятие решений. Благодарю коллег за содействие и внимание к нашему региону", - сказал Евраев на встрече. По данным областного правительства, Виталий Савельев выразил поддержку Михаилу Евраеву и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона. Зампред подчеркнул, что Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России. "Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития", - сказал вице-премьер на встрече с ярославским губернатором.
https://ria.ru/20240419/investproekty-1940981655.html
https://ria.ru/20240425/evraev-1942367487.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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жкх, ярославская область, россия, москва, михаил евраев, виталий савельев
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Россия, Москва, Михаил Евраев, Виталий Савельев
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ Виталий Савельев поддержал проекты развития транспортной инфраструктуры в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым развитие в регионе дорожного хозяйства, наземного и воздушного транспорта. Рабочая встреча прошла в Москве
.
"Наша задача – войти в новые федеральные программы, чтобы продолжить реализацию стратегически важных и одновременно финансово емких проектов. Среди них – третий мост в Ярославле
, завершение капремонта моста в Рыбинске
, расширение трассы М8, замена общественного транспорта во всем регионе, техническое оснащение аэропорта в Туношне и другие", - подчеркнул Михаил Евраев.
Губернатор отметил - только на ремонт дорог региону нужно 3 миллиарда рублей.
"Все наши инициативы находят поддержку федерального центра, а такие встречи влияют на принятие решений. Благодарю коллег за содействие и внимание к нашему региону", - сказал Евраев на встрече.
По данным областного правительства, Виталий Савельев выразил поддержку Михаилу Евраеву и отметил значимость дальнейшего развития транспортного комплекса региона. Зампред подчеркнул, что Ярославская область – крупный транспортный узел европейской части России.
"Учитывая высокий туристический потенциал региона и его значимость в транспортной системе страны, он требует пристального внимания со стороны федерального центра. В рамках своих полномочий я хотел бы отметить позитивную работу транспортного комплекса Ярославской области и темпы его развития", - сказал вице-премьер на встрече с ярославским губернатором.