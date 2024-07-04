https://ria.ru/20240704/produktsiya-1957471511.html

Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках

Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках - РИА Новости, 04.07.2024

Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках

Более 260 самозанятых Нижегородской области представили свою продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес" в рамках программы "Займись делом!" национального проекта РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:57

2024-07-04T17:57

2024-07-04T17:57

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нижегородская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 260 самозанятых Нижегородской области представили свою продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес" в рамках программы "Займись делом!" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках программы в муниципалитетах прошло 10 ярмарок. "Чтобы помочь региональным самозанятым завить о себе, в этом году мы провели цикл ярмарок "Займись делом!" в муниципалитетах области. Участники мероприятия бесплатно получали торговое место, оборудованное всем необходимым. Все мероприятия были приурочены к местным и всероссийским праздникам. Администрации районов организовывали концерты, просмотр фильма под открытым небом, подводили итоги различных конкурсов", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой подход позволил привлечь на ярмарки большое число местных жителей и обеспечить самозанятым поток потенциальных клиентов. Черкасов добавил, что самозанятые представили продукты, изделия из дерева, гипса, текстиля, ротанга и металла, бижутерию, косметику, картины, ростовые куклы, брусчатку, мыло и косметику. Ярмарки — часть конкурса для самозанятых "Займись делом!" областного центра "Мой бизнес". Проект направлен на увеличение клиентской базы и повышение узнаваемости брендов нижегородских самозанятых. Для победителей конкурса будет разработана рекламная кампания, самозанятые смогут получить до 300 минут бесплатного эфирного времени на трех крупных радиостанциях региона. Победители конкурса будут объявлены в конце августа.

https://ria.ru/20240704/biznes-igra-1957446316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, нижегородская область