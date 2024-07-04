https://ria.ru/20240704/produktsiya-1957471511.html
Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках
Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках - РИА Новости, 04.07.2024
Более 260 нижегородских самозанятых представили свою продукцию на ярмарках
Более 260 самозанятых Нижегородской области представили свою продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес" в рамках программы "Займись делом!" национального проекта РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:57
2024-07-04T17:57
2024-07-04T17:57
твой бизнес
твой бизнес – новости
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957468938_0:49:1095:665_1920x0_80_0_0_5db99ef1c4b9eddbba16cd191a3d3ea9.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 260 самозанятых Нижегородской области представили свою продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес" в рамках программы "Займись делом!" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках программы в муниципалитетах прошло 10 ярмарок. "Чтобы помочь региональным самозанятым завить о себе, в этом году мы провели цикл ярмарок "Займись делом!" в муниципалитетах области. Участники мероприятия бесплатно получали торговое место, оборудованное всем необходимым. Все мероприятия были приурочены к местным и всероссийским праздникам. Администрации районов организовывали концерты, просмотр фильма под открытым небом, подводили итоги различных конкурсов", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой подход позволил привлечь на ярмарки большое число местных жителей и обеспечить самозанятым поток потенциальных клиентов. Черкасов добавил, что самозанятые представили продукты, изделия из дерева, гипса, текстиля, ротанга и металла, бижутерию, косметику, картины, ростовые куклы, брусчатку, мыло и косметику. Ярмарки — часть конкурса для самозанятых "Займись делом!" областного центра "Мой бизнес". Проект направлен на увеличение клиентской базы и повышение узнаваемости брендов нижегородских самозанятых. Для победителей конкурса будет разработана рекламная кампания, самозанятые смогут получить до 300 минут бесплатного эфирного времени на трех крупных радиостанциях региона. Победители конкурса будут объявлены в конце августа.
https://ria.ru/20240704/biznes-igra-1957446316.html
https://ria.ru/20240704/yarmarka-1957437735.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957468938_61:0:1033:729_1920x0_80_0_0_3aadb1d38cbf4266a2080d5c555d5033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, нижегородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Нижегородская область
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 260 самозанятых Нижегородской области представили свою продукцию на ярмарках центра "Мой бизнес" в рамках программы "Займись делом!" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках программы в муниципалитетах прошло 10 ярмарок.
"Чтобы помочь региональным самозанятым завить о себе, в этом году мы провели цикл ярмарок "Займись делом!" в муниципалитетах области. Участники мероприятия бесплатно получали торговое место, оборудованное всем необходимым. Все мероприятия были приурочены к местным и всероссийским праздникам. Администрации районов организовывали концерты, просмотр фильма под открытым небом, подводили итоги различных конкурсов", — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что такой подход позволил привлечь на ярмарки большое число местных жителей и обеспечить самозанятым поток потенциальных клиентов.
Черкасов добавил, что самозанятые представили продукты, изделия из дерева, гипса, текстиля, ротанга и металла, бижутерию, косметику, картины, ростовые куклы, брусчатку, мыло и косметику.
Ярмарки — часть конкурса для самозанятых "Займись делом!" областного центра "Мой бизнес". Проект направлен на увеличение клиентской базы и повышение узнаваемости брендов нижегородских самозанятых. Для победителей конкурса будет разработана рекламная кампания, самозанятые смогут получить до 300 минут бесплатного эфирного времени на трех крупных радиостанциях региона. Победители конкурса будут объявлены в конце августа.