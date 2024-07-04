https://ria.ru/20240704/prigovor-1957506958.html
СМИ: в Харькове осудили мужчину с задержкой развития за отказ от повестки
СМИ: в Харькове осудили мужчину с задержкой развития за отказ от повестки - РИА Новости, 04.07.2024
СМИ: в Харькове осудили мужчину с задержкой развития за отказ от повестки
Киевский районный суд Харькова на Украине приговорил к трем годам лишения свободы мужчину с задержкой психомоторного развития за отказ взять "боевую" повестку,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:38
2024-07-04T20:38
2024-07-04T20:41
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киевский районный суд Харькова на Украине приговорил к трем годам лишения свободы мужчину с задержкой психомоторного развития за отказ взять "боевую" повестку, его действия расценили как уклонение от призыва, сообщает украинское издание "Фокус" со ссылкой на решение суда. "Мужчина, у которого диагностировали задержку развития, отказался от повестки. Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом известно из приговора Киевского районного суда Харькова от 1 июля. Ранее военно-врачебная комиссия признала украинца годным", - сообщает издание. По данным суда, харьковчанин с детства имел задержку психомоторного развития, в 2011 году ему диагностировали "последствия раннего органического поражения центральной нервной системы с интеллектуально-мнестическим снижением", позже врачи зафиксировали у него "социально-педагогическую запущенность". Уточняется, что в сентябре прошлого года врачебная комиссия, не смотря на диагноз, признала его годным к службе. После чего представители военкомата, как сообщает издание, попытались ему вручить "боевую повестку", однако после этого мужчина не явился в военкомат. "Это квалифицировали как уклонение от призыва", следует из решения суда. Издание отмечает, что на суде мужчина признал себя частично виновным, признал, что проигнорировал повестку, потому что не был согласен с заключением военно-врачебной комиссии. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957352210.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942976128.html
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в мире, харьков, украина
В мире, Харьков, Украина, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Харькове осудили мужчину с задержкой развития за отказ от повестки
"Фокус": в Харькове мужчина с задержкой развития получил 3 года за отказ служить
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Киевский районный суд Харькова на Украине приговорил к трем годам лишения свободы мужчину с задержкой психомоторного развития за отказ взять "боевую" повестку, его действия расценили как уклонение от призыва, сообщает украинское издание "Фокус" со ссылкой на решение суда.
"Мужчина, у которого диагностировали задержку развития, отказался от повестки. Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом известно из приговора Киевского районного суда Харькова от 1 июля. Ранее военно-врачебная комиссия признала украинца годным", - сообщает издание.
По данным суда, харьковчанин с детства имел задержку психомоторного развития, в 2011 году ему диагностировали "последствия раннего органического поражения центральной нервной системы с интеллектуально-мнестическим снижением", позже врачи зафиксировали у него "социально-педагогическую запущенность". Уточняется, что в сентябре прошлого года врачебная комиссия, не смотря на диагноз, признала его годным к службе. После чего представители военкомата, как сообщает издание, попытались ему вручить "боевую повестку", однако после этого мужчина не явился в военкомат. "Это квалифицировали как уклонение от призыва", следует из решения суда.
Издание отмечает, что на суде мужчина признал себя частично виновным, признал, что проигнорировал повестку, потому что не был согласен с заключением военно-врачебной комиссии.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.