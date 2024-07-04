https://ria.ru/20240704/prigovor-1957471645.html
В Москве американец получил 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков
В Москве американец получил 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве американец получил 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков
Гражданин США Роберт Вудлэнд приговорен в Москве к 12,5 года колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:57
2024-07-04T17:57
2024-07-04T18:03
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гражданин США Роберт Вудлэнд приговорен в Москве к 12,5 года колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Останкинской межрайонной прокуратуры, 32-летний Роберт Вудлэнд приговорен к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (часть 3 статьи 30, пунктов "а, г" части 4 статьи 228.1 УК РФ)... Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Установлено, что Вудлэнд 3 января 2024 года, исполняя указания главы орггруппы, находясь в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах, "забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 грамма". Отмечается, что наркотик он перевез в квартиру на улицу Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта. Подчеркивается, что при попытке размещения наркотиков он был задержан, а "вещества" изъяты из незаконного оборота.
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Задержанный по делу о наркотиках Роберт Вудлэнд в зале суда
Суд в Москве приговорил к 12,5 годам колонии гражданина США Роберта Вудлэнда по делу о наркотиках, сообщила столичная прокуратура.
Американца задержали в январе при попытке сделать закладку в тайник, а в целом у него нашли 47 граммов мефедрона.
2024-07-04T17:57
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происшествия, москва, сша, россия
Происшествия, Москва, США, Россия
В Москве американец получил 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков
В Москве американец Вудлэнд получил 12,5 г колонии за попытку сбыта наркотиков