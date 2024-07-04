https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет - РИА Новости, 04.07.2024
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет
Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:45
2024-07-04T14:45
2024-07-04T14:46
происшествия
россия
москва
турция
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде. Иванов заочно признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По данным "Коммерсанта", Иванов занимался проблемными активами компании. Он не стал взыскивать задолженность одной из компаний, а передал долг в малоизвестный банк. Деньги были выведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Чтобы скрыть следы хищения осужденный заключил ряд договоров займа, цессии, приобретения векселей и так далее. Как указывает газета, Иванов покинул Россию сразу после возбуждения дела еще в статусе свидетеля. Он успел получить турецкое гражданство, и Турция отказалась его экстрадировать.
https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html
россия
москва
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, турция, ростех
Происшествия, Россия, Москва, Турция, Ростех
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет
Суд заочно приговорил экс-главу "РТ-Капитала" Иванова к 8 годам колонии за аферу
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Иванов заочно признан виновным по статьям УК РФ
159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями).
По данным "Коммерсанта", Иванов занимался проблемными активами компании. Он не стал взыскивать задолженность одной из компаний, а передал долг в малоизвестный банк. Деньги были выведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Чтобы скрыть следы хищения осужденный заключил ряд договоров займа, цессии, приобретения векселей и так далее.
Как указывает газета, Иванов покинул Россию сразу после возбуждения дела еще в статусе свидетеля. Он успел получить турецкое гражданство, и Турция отказалась его экстрадировать.