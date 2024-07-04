Рейтинг@Mail.ru
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 04.07.2024 (обновлено: 14:46 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет - РИА Новости, 04.07.2024
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет
Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:45
2024-07-04T14:46
происшествия
россия
москва
турция
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде. Иванов заочно признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По данным "Коммерсанта", Иванов занимался проблемными активами компании. Он не стал взыскивать задолженность одной из компаний, а передал долг в малоизвестный банк. Деньги были выведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Чтобы скрыть следы хищения осужденный заключил ряд договоров займа, цессии, приобретения векселей и так далее. Как указывает газета, Иванов покинул Россию сразу после возбуждения дела еще в статусе свидетеля. Он успел получить турецкое гражданство, и Турция отказалась его экстрадировать.
https://ria.ru/20240624/arest-1954999044.html
россия
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, турция, ростех
Происшествия, Россия, Москва, Турция, Ростех
Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет

Суд заочно приговорил экс-главу "РТ-Капитала" Иванова к 8 годам колонии за аферу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Иванов заочно признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями).
По данным "Коммерсанта", Иванов занимался проблемными активами компании. Он не стал взыскивать задолженность одной из компаний, а передал долг в малоизвестный банк. Деньги были выведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Чтобы скрыть следы хищения осужденный заключил ряд договоров займа, цессии, приобретения векселей и так далее.
Как указывает газета, Иванов покинул Россию сразу после возбуждения дела еще в статусе свидетеля. Он успел получить турецкое гражданство, и Турция отказалась его экстрадировать.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Суд в Москве арестовал гендиректора "Уральских заводов"
24 июня, 11:16
 
ПроисшествияРоссияМоскваТурцияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала