https://ria.ru/20240704/prigovor-1957391773.html

Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет

Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет - РИА Новости, 04.07.2024

Сбежавшего в Турцию экс-главу "дочки" "Ростеха" осудили на восемь лет

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:45

2024-07-04T14:45

2024-07-04T14:46

происшествия

россия

москва

турция

ростех

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора "РТ-Капитал" (дочка "Ростеха") Сергея Иванова к 8 годам колонии за аферу на 138 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы", - сказали в суде. Иванов заочно признан виновным по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По данным "Коммерсанта", Иванов занимался проблемными активами компании. Он не стал взыскивать задолженность одной из компаний, а передал долг в малоизвестный банк. Деньги были выведены на счета подконтрольных фирм и похищены. Чтобы скрыть следы хищения осужденный заключил ряд договоров займа, цессии, приобретения векселей и так далее. Как указывает газета, Иванов покинул Россию сразу после возбуждения дела еще в статусе свидетеля. Он успел получить турецкое гражданство, и Турция отказалась его экстрадировать.

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происшествия, россия, москва, турция, ростех