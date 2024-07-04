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В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка - РИА Новости, 04.07.2024
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12:43 04.07.2024 (обновлено: 12:50 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/prigovor-1957341740.html
В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка
В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка - РИА Новости, 04.07.2024
В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка
Мужчину, который будучи пьяным напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, осудили на 5 лет 3 месяца колонии строгого режима, сообщило... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:43
2024-07-04T12:50
происшествия
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Мужчину, который будучи пьяным напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, осудили на 5 лет 3 месяца колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался украсть товары из супермаркета. Ему попытались помешать сотрудник магазина и 17-летний посетитель, которому обвиняемый в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, выкса, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Выкса, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка

В Выксе осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка в супермаркете

© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где пьяный мужчина напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где пьяный мужчина напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где пьяный мужчина напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Мужчину, который будучи пьяным напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, осудили на 5 лет 3 месяца колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался украсть товары из супермаркета. Ему попытались помешать сотрудник магазина и 17-летний посетитель, которому обвиняемый в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияВыксаСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская область
 
 
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