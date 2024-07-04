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В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка

В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка - РИА Новости, 04.07.2024

В Нижегородской области осудили мужчину, напавшего с ножом на подростка

Мужчину, который будучи пьяным напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, осудили на 5 лет 3 месяца колонии строгого режима, сообщило... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:43

2024-07-04T12:43

2024-07-04T12:50

происшествия

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Мужчину, который будучи пьяным напал с ножом на подростка в супермаркете в нижегородской Выксе, осудили на 5 лет 3 месяца колонии строгого режима, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 25 ноября 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался украсть товары из супермаркета. Ему попытались помешать сотрудник магазина и 17-летний посетитель, которому обвиняемый в ходе ссоры нанес удар ножом в грудь. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

выкса

нижегородская область

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происшествия, выкса, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область