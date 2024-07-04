https://ria.ru/20240704/pozhary-1957343468.html
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана - РИА Новости, 04.07.2024
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана
Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:48
2024-07-04T12:48
2024-07-04T13:55
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957367272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2269736f224013a917842b14abf3147.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в среду движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 200 ракет по трём израильским штабам на севере Израиля. "После сирен, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы многочисленные запуски снарядов и подозрительных воздушные целей из Ливана по израильской территории. Силы ПВО успешно перехватили несколько целей и снарядов. В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением пожаров", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана. Израильское армейское радио сообщало, что осколки одного из перехватчиков упали на крышу торгового центра в израильском городе Акко на севере страны. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате атаки пострадало два человека.
https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957367272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27863e5eaaf416b5536eaef72d5e0740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана
ЦАХАЛ: на севере Израиля из-за обстрела со стороны "Хезболлы" вспыхнули пожары
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в среду движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 200 ракет по трём израильским штабам на севере Израиля.
"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы многочисленные запуски снарядов и подозрительных воздушные целей из Ливана по израильской территории. Силы ПВО успешно перехватили несколько целей и снарядов. В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением пожаров", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана.
Израильское армейское радио сообщало, что осколки одного из перехватчиков упали на крышу торгового центра в израильском городе Акко на севере страны.
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате атаки пострадало два человека.