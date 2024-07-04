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На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана - РИА Новости, 04.07.2024
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12:48 04.07.2024 (обновлено: 13:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhary-1957343468.html
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана - РИА Новости, 04.07.2024
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана
Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:48
2024-07-04T13:55
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в среду движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 200 ракет по трём израильским штабам на севере Израиля. "После сирен, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы многочисленные запуски снарядов и подозрительных воздушные целей из Ливана по израильской территории. Силы ПВО успешно перехватили несколько целей и снарядов. В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением пожаров", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана. Израильское армейское радио сообщало, что осколки одного из перехватчиков упали на крышу торгового центра в израильском городе Акко на севере страны. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате атаки пострадало два человека.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана

ЦАХАЛ: на севере Израиля из-за обстрела со стороны "Хезболлы" вспыхнули пожары

© AFP 2024 / JACK GUEZКлубы дыма на месте обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" по территории северного Израиля. 4 июля 2024
Клубы дыма на месте обстрела со стороны ливанского шиитского движения Хезболлах по территории северного Израиля. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AFP 2024 / JACK GUEZ
Клубы дыма на месте обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" по территории северного Израиля. 4 июля 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в среду движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 200 ракет по трём израильским штабам на севере Израиля.
"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы многочисленные запуски снарядов и подозрительных воздушные целей из Ливана по израильской территории. Силы ПВО успешно перехватили несколько целей и снарядов. В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением пожаров", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана.
Израильское армейское радио сообщало, что осколки одного из перехватчиков упали на крышу торгового центра в израильском городе Акко на севере страны.
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате атаки пострадало два человека.
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В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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