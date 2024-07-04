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На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана

На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана - РИА Новости, 04.07.2024

На севере Израиля вспыхнули пожары после обстрела из Ливана

Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:48

2024-07-04T12:48

2024-07-04T13:55

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июл - РИА Новости. Пожары вспыхнули в ряде районов на севере Израиля в результате массированного обстрела со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее в среду движение "Хезболлах" заявило, что выпустило 200 ракет по трём израильским штабам на севере Израиля. "После сирен, прозвучавших на севере Израиля, были зафиксированы многочисленные запуски снарядов и подозрительных воздушные целей из Ливана по израильской территории. Силы ПВО успешно перехватили несколько целей и снарядов. В результате падения БПЛА и осколков ракет-перехватчиков в ряде районов на севере Израиля вспыхнули пожары. Пожарно-спасательные службы Израиля в настоящее время работают над тушением пожаров", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в настоящее время наносят удары по целям на юге Ливана. Израильское армейское радио сообщало, что осколки одного из перехватчиков упали на крышу торгового центра в израильском городе Акко на севере страны. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате атаки пострадало два человека.

https://ria.ru/20240702/iran-1956784658.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году