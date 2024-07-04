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В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами - РИА Новости, 04.07.2024

В Пензенской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Склад с лакокрасочными материалами тушат в Пензенской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в своём Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:42

2024-07-04T23:42

2024-07-04T23:49

происшествия

пензенская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Склад с лакокрасочными материалами тушат в Пензенской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России в своём Telegram-канале."В Пензенской области сотрудники МЧС России тушат пожар на складе с лакокрасочными материалами. В селе Чемодановка горит кровля металлического ангара на 1 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники."По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

пензенская область

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происшествия, пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)