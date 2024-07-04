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В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов"

В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов"

Спасатели потушили ангар, который горел на улице Грузинский вал в Москве на 600 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:34

2024-07-04T22:34

2024-07-04T22:34

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели потушили ангар, который горел на улице Грузинский вал в Москве на 600 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 22.01, пострадавших нет.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)