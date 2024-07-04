https://ria.ru/20240704/pozhar-1957519328.html
В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов"
В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов"
Спасатели потушили ангар, который горел на улице Грузинский вал в Москве на 600 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:34
2024-07-04T22:34
2024-07-04T22:34
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели потушили ангар, который горел на улице Грузинский вал в Москве на 600 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар был полностью ликвидирован в 22.01, пострадавших нет.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили ангар, который горел на площади 600 "квадратов"
МЧС РФ: в Москве потушили ангар, который горел на 600 квадратных метрах