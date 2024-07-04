https://ria.ru/20240704/pozhar-1957515799.html

Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре

Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре - РИА Новости, 04.07.2024

Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре

Ангар, который тушат на улице Грузинский вал в Москве, обрушился в ходе пожара, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T22:00

2024-07-04T22:00

2024-07-04T22:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ангар, который тушат на улице Грузинский вал в Москве, обрушился в ходе пожара, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара был направлен пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало. На 21.49 по мск пожар локализован на 600 "квадратах" "В ходе пожара произошло обрушение ангара. На месте работают 49 человек личного состава, задействовано 13 единиц техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

москва

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2024

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)