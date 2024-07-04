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Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре
Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре - РИА Новости, 04.07.2024
Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре
Ангар, который тушат на улице Грузинский вал в Москве, обрушился в ходе пожара, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:00
2024-07-04T22:00
2024-07-04T22:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ангар, который тушат на улице Грузинский вал в Москве, обрушился в ходе пожара, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара был направлен пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало. На 21.49 по мск пожар локализован на 600 "квадратах" "В ходе пожара произошло обрушение ангара. На месте работают 49 человек личного состава, задействовано 13 единиц техники", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы по полной ликвидации пожара продолжаются.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре
МЧС РФ: ангар, который тушат в Москве, обрушился при пожаре