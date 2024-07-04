https://ria.ru/20240704/pozhar-1957515641.html
На складе в Киеве разгорелся крупный пожар
На складе в Киеве разгорелся крупный пожар - РИА Новости, 04.07.2024
На складе в Киеве разгорелся крупный пожар
Масштабный пожар разгорелся на складе в Оболонском районе Киева, огонь охватил все четыре этажа здания, сообщил представитель государственной службы по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:58
2024-07-04T21:58
2024-07-04T21:58
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коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Масштабный пожар разгорелся на складе в Оболонском районе Киева, огонь охватил все четыре этажа здания, сообщил представитель государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в украинской столице Павел Петров. Ранее в четверг экстренные службы Украины сообщали о пожаре на складе на Подоле. "В Киеве произошел еще один масштабный пожар. В этот раз горит складское помещение в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, у нас горит 4-этажное складское здание. Площадь уже уточняется, пожарно-спасательные подразделения на месте. Сейчас будут дополнительно привлечены еще силы", - приводит слова Петрова агентство "РБК-Украина".Ранее власти столицы предупреждали население Киева и области о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продержится несколько дней.
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В мире, Коммерческая недвижимость, Киев, Украина, Павел Петров, РБК (медиагруппа)
На складе в Киеве разгорелся крупный пожар
В Киеве огонь охватил все 4 этажа склада в Оболонском районе