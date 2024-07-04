https://ria.ru/20240704/pozhar-1957514682.html
В Москве потушили открытый огонь в ангаре
В Москве потушили открытый огонь в ангаре - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве потушили открытый огонь в ангаре
Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в Москве, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:41
2024-07-04T21:41
2024-07-04T21:47
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре в Москве, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара были направлены 10 единиц техники, 37 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении.В МЖД сообщили, что к месту возгорания прибыл пожарный поезд.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве потушили открытый огонь в ангаре
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в ангаре в Москве