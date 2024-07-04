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Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов"

Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024

Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов"

Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:34

2024-07-04T21:34

2024-07-04T21:39

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара были направлены 10 единиц техники, 37 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало."Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия