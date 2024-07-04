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Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
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21:34 04.07.2024 (обновлено: 21:39 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957513989.html
Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов"
Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов"
Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:34
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москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара были направлены 10 единиц техники, 37 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало."Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 "квадратов"

Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Площадь пожара на улице Грузинский вал в Москве выросла до 600 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщала, что на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар. К месту пожара были направлены 10 единиц техники, 37 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд. Информации о пострадавших не поступало.
"Огонь охватил 600 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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