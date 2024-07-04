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В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов"
В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов"
Ангар горит на улице Грузинский вал в Москве на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:27
2024-07-04T21:27
2024-07-04T21:40
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ангар горит на улице Грузинский вал в Москве на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило ГУ МЧС столицы.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что пожар произошел на улице Беговая в Москве."Ангар горит на площади порядка 150 квадратных метров. Уточнение по адресу пожара: Грузинский вал, дом 9, строение 4. К месту пожара выслано 10 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Кроме того, к ликвидации пожара привлекли в том числе пожарный поезд.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов"
МЧС: в Москве загорелся ангар на площади 100 квадратных метров