https://ria.ru/20240704/pozhar-1957513025.html

В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов"

В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов" - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве загорелся ангар на площади сто "квадратов"

Ангар горит на улице Грузинский вал в Москве на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:27

2024-07-04T21:27

2024-07-04T21:40

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ангар горит на улице Грузинский вал в Москве на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, сообщило ГУ МЧС столицы.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что пожар произошел на улице Беговая в Москве."Ангар горит на площади порядка 150 квадратных метров. Уточнение по адресу пожара: Грузинский вал, дом 9, строение 4. К месту пожара выслано 10 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС", - говорится в сообщении.Уточняется, что информации о пострадавших не поступало. Кроме того, к ликвидации пожара привлекли в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)