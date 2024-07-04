https://ria.ru/20240704/pozhar-1957511562.html

В Москве загорелась хозяйственная постройка

В Москве загорелась хозяйственная постройка - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве загорелась хозяйственная постройка

Хозяйственная постройка горит на Беговой улице в Москве на 100 квадратных метрах, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:12

2024-07-04T21:12

2024-07-04T21:22

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хозяйственная постройка горит на Беговой улице в Москве на 100 квадратных метрах, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС."Сообщение поступило о пожаре в Москве, на улице Беговая, дом 2. Горит хозяйственная постройка. Спасатели направлены по адресу, информация уточняется", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве уточнили, что площадь возгорания около 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)