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В Москве загорелась хозяйственная постройка
В Москве загорелась хозяйственная постройка - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве загорелась хозяйственная постройка
Хозяйственная постройка горит на Беговой улице в Москве на 100 квадратных метрах, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:12
2024-07-04T21:12
2024-07-04T21:22
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Хозяйственная постройка горит на Беговой улице в Москве на 100 квадратных метрах, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС."Сообщение поступило о пожаре в Москве, на улице Беговая, дом 2. Горит хозяйственная постройка. Спасатели направлены по адресу, информация уточняется", - говорится в сообщении.Позже в ведомстве уточнили, что площадь возгорания около 100 квадратных метров.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась хозяйственная постройка
МЧС: хозпостройка горит на Беговой улице в Москве на 100 квадратных метрах