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В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами

В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами - РИА Новости, 04.07.2024

В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами

Открытый огонь на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:30

2024-07-04T17:30

2024-07-04T17:32

одинцово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытый огонь на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 17.22 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

одинцово

россия

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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 2024-07-04T17:30 true PT0M21S

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одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)