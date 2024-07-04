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В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами - РИА Новости, 04.07.2024
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17:30 04.07.2024 (обновлено: 17:32 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957460515.html
В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами
В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами - РИА Новости, 04.07.2024
В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами
Открытый огонь на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 04.07.2024
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одинцово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытый огонь на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 17.22 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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одинцово
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Кадры из Одинцово, где произошел пожар на площадке с деревянными паллетами
Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово локализован на площади 1600 "квадратов", сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
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одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Одинцово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами

МЧС России: в Одинцово потушили открытый огонь на площадке с паллетами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытый огонь на площадке с деревянными паллетами в подмосковном Одинцово удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 17.22 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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ОдинцовоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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