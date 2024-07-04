https://ria.ru/20240704/pozhar-1957394865.html

В Одинцово загорелись деревянные паллеты

В Одинцово загорелись деревянные паллеты - РИА Новости, 04.07.2024

В Одинцово загорелись деревянные паллеты

Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в Одинцовском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:54

2024-07-04T14:54

2024-07-04T15:31

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957399813_226:0:1250:576_1920x0_80_0_0_67983e1852e1969bd4aec2831135970c.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в Одинцовском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В рабочем поселке Новоивановское на улице Западная возле дома 39 происходит горение деревянных паллет на открытой территории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причина возгорания и его площадь уточняются. По информации МЧС РФ, паллеты горят на территории частного домовладения.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)