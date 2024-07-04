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В Одинцово загорелись деревянные паллеты - РИА Новости, 04.07.2024
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14:54 04.07.2024 (обновлено: 15:31 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957394865.html
В Одинцово загорелись деревянные паллеты
В Одинцово загорелись деревянные паллеты - РИА Новости, 04.07.2024
В Одинцово загорелись деревянные паллеты
Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в Одинцовском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:54
2024-07-04T15:31
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в Одинцовском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В рабочем поселке Новоивановское на улице Западная возле дома 39 происходит горение деревянных паллет на открытой территории", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причина возгорания и его площадь уточняются. По информации МЧС РФ, паллеты горят на территории частного домовладения.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцово загорелись деревянные паллеты

На открытой площадке в Одинцово загорелись деревянные паллеты

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто пожара на складе в Одинцовском городском округе Московской области. 4 июля 2024
Место пожара на складе в Одинцовском городском округе Московской области. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место пожара на складе в Одинцовском городском округе Московской области. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Деревянные паллеты загорелись на открытой площадке в Одинцовском городском округе Московской области, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В рабочем поселке Новоивановское на улице Западная возле дома 39 происходит горение деревянных паллет на открытой территории", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причина возгорания и его площадь уточняются.
По информации МЧС РФ, паллеты горят на территории частного домовладения.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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