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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 04.07.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:21
2024-07-04T20:21
2024-07-04T20:25
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке украинскими войсками. "Количество мирных жителей Горловки, раненных в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с 17.45 по 19.20 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до трех