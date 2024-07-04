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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 04.07.2024 (обновлено: 20:25 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/postradavshie-1957504002.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 04.07.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:21
2024-07-04T20:25
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке украинскими войсками. "Количество мирных жителей Горловки, раненных в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с 17.45 по 19.20 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех

Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до трех

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела посёлка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. 4 июля 2024
Последствия обстрела посёлка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела посёлка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. 4 июля 2024
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке украинскими войсками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
"Количество мирных жителей Горловки, раненных в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с 17.45 по 19.20 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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