https://ria.ru/20240704/postradavshie-1957504002.html

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех - РИА Новости, 04.07.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Горловки увеличилось до трех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:21

2024-07-04T20:21

2024-07-04T20:25

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке украинскими войсками. "Количество мирных жителей Горловки, раненных в результате украинской вооруженной агрессии, возросло до трех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с 17.45 по 19.20 (совпадает с мск) выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия