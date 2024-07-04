https://ria.ru/20240704/posobie-1957481652.html

Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде

Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде - РИА Новости, 04.07.2024

Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде

Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:32

2024-07-04T18:32

2024-07-04T18:33

общество

россия

сергей кравцов

пособие по безработице

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к нему будет открыт всем желающим, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - говорится в сообщении. О подготовке сборника ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уточнив, что это будет памятка для родителя – он будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. "Этот всеобъемлющий сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы", - рассказали в пресс-службе министерства. Уточняется, что данную разработку Минпросвещения представит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.

https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html

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общество, россия, сергей кравцов, пособие по безработице