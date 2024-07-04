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Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде - РИА Новости, 04.07.2024
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18:32 04.07.2024 (обновлено: 18:33 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/posobie-1957481652.html
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде - РИА Новости, 04.07.2024
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде
Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:32
2024-07-04T18:33
общество
россия
сергей кравцов
пособие по безработице
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к нему будет открыт всем желающим, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - говорится в сообщении. О подготовке сборника ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уточнив, что это будет памятка для родителя – он будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. "Этот всеобъемлющий сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы", - рассказали в пресс-службе министерства. Уточняется, что данную разработку Минпросвещения представит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.
https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html
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общество, россия, сергей кравцов, пособие по безработице
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Пособие по безработице
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде

Пособие родителям "От 0 до 18" выложат в электронном виде на онлайн-платформе

© iStock.com / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к нему будет открыт всем желающим, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - говорится в сообщении.
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О подготовке сборника ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уточнив, что это будет памятка для родителя – он будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей.
"Этот всеобъемлющий сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы", - рассказали в пресс-службе министерства.
Уточняется, что данную разработку Минпросвещения представит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.
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