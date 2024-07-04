https://ria.ru/20240704/posobie-1957481652.html
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде - РИА Новости, 04.07.2024
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде
Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:32
2024-07-04T18:32
2024-07-04T18:33
общество
россия
сергей кравцов
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930429236_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_e89fd86117cc1ff95d7ec3a3a85980fb.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к нему будет открыт всем желающим, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - говорится в сообщении. О подготовке сборника ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уточнив, что это будет памятка для родителя – он будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей. "Этот всеобъемлющий сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы", - рассказали в пресс-службе министерства. Уточняется, что данную разработку Минпросвещения представит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.
https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html
https://ria.ru/20240531/vyplata-1949545273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930429236_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2581b4304a58f51a5a079989b7112314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, пособие по безработице
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Пособие по безработице
Пособие для родителей "От 0 до 18" выложат в электронном виде
Пособие родителям "От 0 до 18" выложат в электронном виде на онлайн-платформе
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Методическое пособие для родителей "От 0 до 18" с рекомендациями на каждый день о том, как заниматься воспитанием ребенка, выложат в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к нему будет открыт всем желающим, сообщили в пресс-службе
Минпросвещения РФ.
"Пособие для родителей будет храниться в электронном виде на онлайн-платформе, доступ к которой будет открыт абсолютно всем желающим. Сборник будет ежеквартально пополняться новыми материалами", - говорится в сообщении.
О подготовке сборника ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уточнив, что это будет памятка для родителя – он будет знать о всех возможностях, которые дает государство для того, чтобы спокойно принимать решения о рождении второго, третьего и последующих детей.
"Этот всеобъемлющий сборник будет содержать практические советы, подготовленные ведущими специалистами в области педагогики и психологии, ссылки на дополнительную литературу, предложения по совместным активностям с детьми каждого возраста и другие полезные материалы", - рассказали в пресс-службе министерства.
Уточняется, что данную разработку Минпросвещения представит совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания.