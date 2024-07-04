https://ria.ru/20240704/poshliny-1957333325.html

Источник рассказал о размере пошлин на ввоз в ЕС электромобилей из КНР

Источник рассказал о размере пошлин на ввоз в ЕС электромобилей из КНР - РИА Новости, 04.07.2024

Источник рассказал о размере пошлин на ввоз в ЕС электромобилей из КНР

Пошлины на ввоз в ЕС электромобилей некоторых производителей КНР могут составить до 50%, так как их приплюсуют к уже существующим в союзе 10%, сообщил... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:24

2024-07-04T12:24

2024-07-04T12:24

экономика

авто

китай

брюссель

пекин

евросоюз

еврокомиссия

tesla motors

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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Пошлины на ввоз в ЕС электромобилей некоторых производителей КНР могут составить до 50%, так как их приплюсуют к уже существующим в союзе 10%, сообщил журналистам в Брюсселе европейский источник. "Эти пошлины будут приплюсованы к уже действующим многие годы 10%, так как речь идет о пошлинах в связи с субсидиями", - сказал он. В ЕС в настоящее время действует импортная пошлина в размере 10% на ввоз легковых автомобилей. Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, "сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку", будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.

https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html

https://ria.ru/20240703/posylki-1957121238.html

https://ria.ru/20240605/obvineniya-1950821468.html

китай

брюссель

пекин

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экономика, авто, китай, брюссель, пекин, евросоюз, еврокомиссия, tesla motors, в мире