https://ria.ru/20240704/popov-1957438208.html

Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей

Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2024

Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей

Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в сумму чуть больше 100 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:38

2024-07-04T16:38

2024-07-04T16:38

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в сумму чуть больше 100 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Общий ущерб по делу - чуть более ста миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он отказался пояснить, в связи с чем была снижена сумма. Ранее следователь заявлял в суде, что точную сумму ущерба ещё предстоит установить, для чего будут проведён ряд следственных мероприятий. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html

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запорожская область

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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, россия