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Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2024
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16:38 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/popov-1957438208.html
Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей
Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей - РИА Новости, 04.07.2024
Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей
Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в сумму чуть больше 100 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:38
2024-07-04T16:38
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в сумму чуть больше 100 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Общий ущерб по делу - чуть более ста миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он отказался пояснить, в связи с чем была снижена сумма. Ранее следователь заявлял в суде, что точную сумму ущерба ещё предстоит установить, для чего будут проведён ряд следственных мероприятий. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Вооруженные силы РФ, Россия
Следствие снизило ущерб по делу генерала Попова на 30 миллионов рублей

Адвокат Буйновский: ущерб по делу генерала Попова оценили в сто миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова в сумму чуть больше 100 миллионов рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Общий ущерб по делу - чуть более ста миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Он отказался пояснить, в связи с чем была снижена сумма.
Ранее следователь заявлял в суде, что точную сумму ущерба ещё предстоит установить, для чего будут проведён ряд следственных мероприятий.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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