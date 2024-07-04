https://ria.ru/20240704/popov-1957282581.html

Генералу Попову предъявили новое обвинение

Генералу Попову предъявили новое обвинение - РИА Новости, 04.07.2024

Генералу Попову предъявили новое обвинение

Бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявили новое обвинение — в служебном подлоге, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:16

2024-07-04T10:16

2024-07-04T11:50

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявили новое обвинение — в служебном подлоге, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Следователь добавил статью 292 УК ("Служебный подлог") для генерала Попова. Она никак не утяжеляет обвинение в мошенничестве, поскольку по данному составу предусмотрено максимальное наказание четыре года, а за мошенничество — до десяти лет. Следователь просто решил подстраховаться в случае оправдания генерала по мошенничеству, у следствия нет никакой доказательной базы", — сказал собеседник агентства. Адвокат сообщил также, что защита Попова попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело о госизмене в связи с тем, что СБУ обвинила генерала в "ведении агрессивных военных действий" и объявила его в международный розыск."Как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж", — добавил Буйновский.Генерала Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.Сам Попов заявил в суде, что в зоне СВО он занимался не хищениями, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240626/popov-1955535467.html

https://ria.ru/20240611/popov-1952127224.html

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал)