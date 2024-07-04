https://ria.ru/20240704/politika-1957491929.html

В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине

В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине - РИА Новости, 04.07.2024

В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине

Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:24

2024-07-04T19:24

2024-07-04T19:38

специальная военная операция на украине

украина

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киев

дмитрий песков

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он (российский план урегулирования - ред.) был назван ультиматумом и полностью и абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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украина, в мире, россия, киев, дмитрий песков