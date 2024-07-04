https://ria.ru/20240704/politika-1957491929.html
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине - РИА Новости, 04.07.2024
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине
Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:24
2024-07-04T19:24
2024-07-04T19:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он (российский план урегулирования - ред.) был назван ультиматумом и полностью и абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1624a1e621499168cc0e0ce9230a0ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине
Песков назвал решение Запада отказать плану РФ по Украине недальновидным