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В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 04.07.2024 (обновлено: 19:38 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/politika-1957491929.html
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине - РИА Новости, 04.07.2024
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине
Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:24
2024-07-04T19:38
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
киев
дмитрий песков
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он (российский план урегулирования - ред.) был назван ультиматумом и полностью и абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
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украина, в мире, россия, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали отказ Запада на российский план по Украине

Песков назвал решение Запада отказать плану РФ по Украине недальновидным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Запад отверг российский план урегулирования по Украине, это недальновидное решение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали заявления из Киева, заявления из столиц коллективного Запада, в коих он (российский план урегулирования - ред.) был назван ультиматумом и полностью и абсолютно отвергнут. Мы считаем это недальновидным решением", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияКиевДмитрий Песков
 
 
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