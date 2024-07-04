Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в ходе расследования нападения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в середине мая, дело переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт."На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", - написал Жилинка на свой странице в социальной сети Facebook*.Он сообщил, что о переквалификации дела уже проинформирован стрелявший в премьера Словакии.В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в ходе расследования нападения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в середине мая, дело переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
"На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", - написал Жилинка на свой странице в социальной сети Facebook*.
Он сообщил, что о переквалификации дела уже проинформирован стрелявший в премьера Словакии.
В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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