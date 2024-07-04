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Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт - РИА Новости, 04.07.2024
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10:39 04.07.2024 (обновлено: 10:53 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/pokushenie-1957289438.html
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт - РИА Новости, 04.07.2024
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в ходе расследования нападения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в середине мая, дело РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:39
2024-07-04T10:53
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в ходе расследования нападения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в середине мая, дело переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт."На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", - написал Жилинка на свой странице в социальной сети Facebook*.Он сообщил, что о переквалификации дела уже проинформирован стрелявший в премьера Словакии.В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Роберт Фицо
Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Генпрокурор: покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка сообщил, что в ходе расследования нападения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в середине мая, дело переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
"На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление - террористическое нападение", - написал Жилинка на свой странице в социальной сети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
Он сообщил, что о переквалификации дела уже проинформирован стрелявший в премьера Словакии.
В начале июня премьер Словакии в первом после покушения видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к человеку, который стрелял в него, а также сообщил, что постепенно вернуться к работе планирует на рубеже июня-июля.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
СловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ миреРоберт Фицо
 
 
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