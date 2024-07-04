https://ria.ru/20240704/poiski-1957508815.html
В Новороссийске ищут мужчин, сбивших на электросамокате женщину
В Новороссийске ищут мужчин, сбивших на электросамокате женщину - РИА Новости, 04.07.2024
В Новороссийске ищут мужчин, сбивших на электросамокате женщину
Полиция ищет двух мужчин, которые на элетросамокате сбили женщину на набережной Новороссийска, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:54
2024-07-04T20:54
2024-07-04T21:38
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Полиция ищет двух мужчин, которые на элетросамокате сбили женщину на набережной Новороссийска, сообщили в краевом ГУ МВД. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, где двое мужчин едут на элетросамокате - один другого держит за плечи. На набережной они сбивают женщину. Все трое падают, и мужчина помогает подняться своему приятелю, а женщина остается сидеть на коленях. "После инцидента они скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личности правонарушителей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html
новороссийск
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Инцидент в Новороссийске: мужчины на электросамокате сбили женщину
Полиция ищет двух мужчин, которые на электросамокате сбили женщину на набережной Новороссийска.
По данным МВД, после инцидента неизвестные скрылись с места происшествия, их личности устанавливают.
2024-07-04T20:54
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новороссийск, происшествия
Новороссийск, Происшествия
В Новороссийске ищут мужчин, сбивших на электросамокате женщину
МВД ищет мужчин, сбивших на электросамокате женщину на набережной Новороссийска