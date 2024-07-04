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Москвичей предупредили о грозе, граде и ливне
Москвичей предупредили о грозе, граде и ливне - РИА Новости, 04.07.2024
Москвичей предупредили о грозе, граде и ливне
Спасатели предупредили о ливне, граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в четверг в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:35
2024-07-04T16:35
2024-07-04T16:35
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, граде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в четверг в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 16.30 до 23.00 04 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, град, гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе, граде и ливне
МЧС предупредило о ливне, граде, грозе и ветре в Москве в четверг