https://ria.ru/20240704/pogoda-1957284931.html
В Ленинградской области и Карелии ожидаются ливни с градом и грозы
В Ленинградской области и Карелии ожидаются ливни с градом и грозы - РИА Новости, 04.07.2024
В Ленинградской области и Карелии ожидаются ливни с градом и грозы
Южный циклон в пятницу принесет в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию сильные ливни с градом, грозы и ураганный ветер порывами более 30... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:22
2024-07-04T10:22
2024-07-04T11:24
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александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Южный циклон в пятницу принесет в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию сильные ливни с градом, грозы и ураганный ветер порывами более 30 метров в секунду, также возможно образование смерчей, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале."Завтра... погода портится в связи с выходом южного циклона... Всё самое неприятное с выходом этого циклона... ожидается в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и далее смещается в Карелию... Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду, расчеты нам показывают и вероятность 30 метров в секунду и более", – написал он.Как добавил синоптик, сохраняется и вероятность образования смерчей даже в ночные часы."По территории Ленинградской области всё это приходится на восточные районы, а потом сместится на юг Карелии", – уточнил Колесов.Он назвал предстоящую пятницу "сложным погодным днем" и попросил всех быть осторожными и внимательными.
https://ria.ru/20240704/pogoda-1957258388.html
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россия, общество, ленинградская область, александр колесов
Россия, Общество, Ленинградская область, Александр Колесов
В Ленинградской области и Карелии ожидаются ливни с градом и грозы
Синоптик Колесов: ливни с градом, грозы и ураганный ветер ожидаются в пятницу