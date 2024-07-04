https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html

Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье

Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024

Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:58

2024-07-04T18:58

2024-07-04T18:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

орехово-зуево

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что в этом году в регионе действуют более 40 сезонных маршрутов, которые следуют до СНТ. Больше всего поездок в этом году было совершено на маршруте №10 "Автостанция – Юбилейное" в Шатуре. Здесь зафиксировали свыше 32,7 тысячи поездок до садовых и дачных товариществ. На втором и третьем местах по числу поездок маршруты №51 "Орехово-Зуево (Церковь) - Новый Снопок" в Орехово-Зуеве и №21 "Раменское (3-й квартал) – станция Бронницы - Пласкинино (Сады)" в Раменском, там пассажиры совершили порядка 26 тысяч и почти 22 тысячи поездок. На дачных маршрутах пассажиры чаще всего фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Было зарегистрировано более 157,7 тысячи операций. Среди способов оплаты на первом месте оказались бесконтактные банковские карты — по ним прошло 38,1 тысячи трансакций. А транспортными картами "Стрелка" и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 21,5 тысячи раз. Больше всего сезонных маршрутов работают в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском городских округах.

https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html

https://ria.ru/20240529/dorogi-1949207060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), шатура, орехово-зуево