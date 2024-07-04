https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье
Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:58
2024-07-04T18:58
2024-07-04T18:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
орехово-зуево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/52/1550545222_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_522796baf5db5136164efd3afdde97d2.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что в этом году в регионе действуют более 40 сезонных маршрутов, которые следуют до СНТ. Больше всего поездок в этом году было совершено на маршруте №10 "Автостанция – Юбилейное" в Шатуре. Здесь зафиксировали свыше 32,7 тысячи поездок до садовых и дачных товариществ. На втором и третьем местах по числу поездок маршруты №51 "Орехово-Зуево (Церковь) - Новый Снопок" в Орехово-Зуеве и №21 "Раменское (3-й квартал) – станция Бронницы - Пласкинино (Сады)" в Раменском, там пассажиры совершили порядка 26 тысяч и почти 22 тысячи поездок. На дачных маршрутах пассажиры чаще всего фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Было зарегистрировано более 157,7 тысячи операций. Среди способов оплаты на первом месте оказались бесконтактные банковские карты — по ним прошло 38,1 тысячи трансакций. А транспортными картами "Стрелка" и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 21,5 тысячи раз. Больше всего сезонных маршрутов работают в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском городских округах.
https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html
https://ria.ru/20240529/dorogi-1949207060.html
московская область (подмосковье)
шатура
орехово-зуево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/52/1550545222_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ec2b2b188f9938bf54219cd8def98b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), шатура, орехово-зуево
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Орехово-Зуево