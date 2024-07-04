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Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
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Новости Подмосковья
 
18:58 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье
Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:58
2024-07-04T18:58
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что в этом году в регионе действуют более 40 сезонных маршрутов, которые следуют до СНТ. Больше всего поездок в этом году было совершено на маршруте №10 "Автостанция – Юбилейное" в Шатуре. Здесь зафиксировали свыше 32,7 тысячи поездок до садовых и дачных товариществ. На втором и третьем местах по числу поездок маршруты №51 "Орехово-Зуево (Церковь) - Новый Снопок" в Орехово-Зуеве и №21 "Раменское (3-й квартал) – станция Бронницы - Пласкинино (Сады)" в Раменском, там пассажиры совершили порядка 26 тысяч и почти 22 тысячи поездок. На дачных маршрутах пассажиры чаще всего фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Было зарегистрировано более 157,7 тысячи операций. Среди способов оплаты на первом месте оказались бесконтактные банковские карты — по ним прошло 38,1 тысячи трансакций. А транспортными картами "Стрелка" и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 21,5 тысячи раз. Больше всего сезонных маршрутов работают в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском городских округах.
https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html
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московская область (подмосковье), шатура, орехово-зуево
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Орехово-Зуево

Свыше 217 тысяч автобусных поездок на дачу совершили в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобоковГородской автобус "Мострансавто"
Городской автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобоков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили более 217 тысяч поездок на дачных маршрутах за три месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве отметили, что в этом году в регионе действуют более 40 сезонных маршрутов, которые следуют до СНТ.
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Больше всего поездок в этом году было совершено на маршруте №10 "Автостанция – Юбилейное" в Шатуре. Здесь зафиксировали свыше 32,7 тысячи поездок до садовых и дачных товариществ. На втором и третьем местах по числу поездок маршруты №51 "Орехово-Зуево (Церковь) - Новый Снопок" в Орехово-Зуеве и №21 "Раменское (3-й квартал) – станция Бронницы - Пласкинино (Сады)" в Раменском, там пассажиры совершили порядка 26 тысяч и почти 22 тысячи поездок.
На дачных маршрутах пассажиры чаще всего фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. Было зарегистрировано более 157,7 тысячи операций. Среди способов оплаты на первом месте оказались бесконтактные банковские карты — по ним прошло 38,1 тысячи трансакций. А транспортными картами "Стрелка" и "Тройка" пассажиры воспользовались свыше 21,5 тысячи раз.
Больше всего сезонных маршрутов работают в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском городских округах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураОрехово-Зуево
 
 
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