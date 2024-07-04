https://ria.ru/20240704/podrostki-1957502139.html

В Самарской области нашли подростков, пропавших после прогулки с собакой

В Самарской области нашли подростков, пропавших после прогулки с собакой - РИА Новости, 04.07.2024

В Самарской области нашли подростков, пропавших после прогулки с собакой

Двух мальчиков-подростков, пропавших во вторник во время прогулки с собакой в Жигулевске в Самарской области, нашли живыми, сообщило региональное ГУМВД России в РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:15

2024-07-04T20:15

2024-07-04T20:15

происшествия

жигулевск

россия

самарская область

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Двух мальчиков-подростков, пропавших во вторник во время прогулки с собакой в Жигулевске в Самарской области, нашли живыми, сообщило региональное ГУМВД России в своем Telegram-канале. Ранее в полиции сообщили, что ищут без вести пропавших Константина Голубцова 2010 года рождения и Даниила Старых 2008 года рождения из Жигулевска, которые 2 июля около 17.00 мск ушли из дома выгуливать собаку и не вернулись. "В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация от жителей села Александровка о возможном местонахождении ребят на автомобильной заправочной станции ... Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Мальчиков доставили в полицию, а затем передали законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240702/krasnoyarsk-1956809345.html

жигулевск

россия

самарская область

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происшествия, жигулевск, россия, самарская область