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Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО - РИА Новости, 04.07.2024
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13:02 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/podguzova-1957347327.html
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО - РИА Новости, 04.07.2024
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО
ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:02
2024-07-04T13:02
москва
россия
вера подгузова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках экспертной дискуссии "Новые знания и квалификации: возможности дополнительного образования для участников СВО", которая состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "ПСБ реализует инициативы, далеко выходящие за периметр сугубо финансовой поддержки участников СВО. Мы запускаем программы, которые подразумевают социальную поддержку демобилизованных граждан, помогают им профессионально переквалифицироваться, найти себя, например, в предпринимательстве. Банк прорабатывает комплексные меры поддержки, применяя при этом индивидуальный подход", – привели в банке слова Подгузовой. Участники дискуссии обсудили вопросы социальной адаптации, профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных участников СВО, особенности патриотического воспитания молодого поколения и вовлечения ветеранов в наставничество. Подгузова напомнила, что ПСБ первым из системно значимых банков вышел на финансовый рынок вновь присоединенных исторических территорий России, где обеспечил военнослужащим доступ к полному спектру банковских услуг.
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москва, россия, вера подгузова, банки, втб (банк)
Москва, Россия, Вера Подгузова, Банки, ВТБ (банк)

Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО

© Фото : пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор ПСБ по внешним связям Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор ПСБ по внешним связям Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : пресс-служба ПСБ
Старший вице-президент, директор ПСБ по внешним связям Вера Подгузова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках экспертной дискуссии "Новые знания и квалификации: возможности дополнительного образования для участников СВО", которая состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.
"ПСБ реализует инициативы, далеко выходящие за периметр сугубо финансовой поддержки участников СВО. Мы запускаем программы, которые подразумевают социальную поддержку демобилизованных граждан, помогают им профессионально переквалифицироваться, найти себя, например, в предпринимательстве. Банк прорабатывает комплексные меры поддержки, применяя при этом индивидуальный подход", – привели в банке слова Подгузовой.
Бизнес-леди - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ПСБ: образовательные программы обеспечат рост доли женщин-инвесторов
7 июня, 20:31
Участники дискуссии обсудили вопросы социальной адаптации, профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных участников СВО, особенности патриотического воспитания молодого поколения и вовлечения ветеранов в наставничество.
Подгузова напомнила, что ПСБ первым из системно значимых банков вышел на финансовый рынок вновь присоединенных исторических территорий России, где обеспечил военнослужащим доступ к полному спектру банковских услуг.
 
МоскваРоссияВера ПодгузоваБанкиВТБ (банк)
 
 
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