https://ria.ru/20240704/podguzova-1957347327.html

Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО

Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО - РИА Новости, 04.07.2024

Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО

ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:02

2024-07-04T13:02

2024-07-04T13:02

москва

россия

вера подгузова

банки

втб (банк)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках экспертной дискуссии "Новые знания и квалификации: возможности дополнительного образования для участников СВО", которая состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "ПСБ реализует инициативы, далеко выходящие за периметр сугубо финансовой поддержки участников СВО. Мы запускаем программы, которые подразумевают социальную поддержку демобилизованных граждан, помогают им профессионально переквалифицироваться, найти себя, например, в предпринимательстве. Банк прорабатывает комплексные меры поддержки, применяя при этом индивидуальный подход", – привели в банке слова Подгузовой. Участники дискуссии обсудили вопросы социальной адаптации, профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных участников СВО, особенности патриотического воспитания молодого поколения и вовлечения ветеранов в наставничество. Подгузова напомнила, что ПСБ первым из системно значимых банков вышел на финансовый рынок вновь присоединенных исторических территорий России, где обеспечил военнослужащим доступ к полному спектру банковских услуг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, вера подгузова, банки, втб (банк)