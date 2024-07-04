https://ria.ru/20240704/podguzova-1957347327.html
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО - РИА Новости, 04.07.2024
Подгузова: ПСБ реализует комплексные соцпрограммы для участников СВО
ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:02
2024-07-04T13:02
2024-07-04T13:02
москва
россия
вера подгузова
банки
втб (банк)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках экспертной дискуссии "Новые знания и квалификации: возможности дополнительного образования для участников СВО", которая состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. "ПСБ реализует инициативы, далеко выходящие за периметр сугубо финансовой поддержки участников СВО. Мы запускаем программы, которые подразумевают социальную поддержку демобилизованных граждан, помогают им профессионально переквалифицироваться, найти себя, например, в предпринимательстве. Банк прорабатывает комплексные меры поддержки, применяя при этом индивидуальный подход", – привели в банке слова Подгузовой. Участники дискуссии обсудили вопросы социальной адаптации, профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных участников СВО, особенности патриотического воспитания молодого поколения и вовлечения ветеранов в наставничество. Подгузова напомнила, что ПСБ первым из системно значимых банков вышел на финансовый рынок вновь присоединенных исторических территорий России, где обеспечил военнослужащим доступ к полному спектру банковских услуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, вера подгузова, банки, втб (банк)
Москва, Россия, Вера Подгузова, Банки, ВТБ (банк)
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ПСБ оказывает комплексную социальную поддержку участникам СВО, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова в рамках экспертной дискуссии "Новые знания и квалификации: возможности дополнительного образования для участников СВО", которая состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.
"ПСБ реализует инициативы, далеко выходящие за периметр сугубо финансовой поддержки участников СВО. Мы запускаем программы, которые подразумевают социальную поддержку демобилизованных граждан, помогают им профессионально переквалифицироваться, найти себя, например, в предпринимательстве. Банк прорабатывает комплексные меры поддержки, применяя при этом индивидуальный подход", – привели в банке слова Подгузовой.
Участники дискуссии обсудили вопросы социальной адаптации, профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных участников СВО, особенности патриотического воспитания молодого поколения и вовлечения ветеранов в наставничество.
Подгузова напомнила, что ПСБ первым из системно значимых банков вышел на финансовый рынок вновь присоединенных исторических территорий России
, где обеспечил военнослужащим доступ к полному спектру банковских услуг.