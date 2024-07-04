https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html

Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР

Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР

Украинские военные в последнее время массово сдаются в плен, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:40

2024-07-04T14:40

2024-07-04T15:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные в последнее время массово сдаются в плен, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. "Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен: за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться практически с момента их мобилизации", — рассказал он.Российские войска, подчеркнул Гагин, успешно уничтожают склады боеприпасов в тылу и центры принятия решений ВСУ, им также удается ликвидировать целые колонны техники армии противника.По данным Минобороны, за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) в плен сдались 56 украинских солдат.

https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, в мире