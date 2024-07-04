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Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 04.07.2024 (обновлено: 15:48 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/plen-1957389569.html
Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР
Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР
Украинские военные в последнее время массово сдаются в плен, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:40
2024-07-04T15:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ян гагин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные в последнее время массово сдаются в плен, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. "Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен: за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться практически с момента их мобилизации", — рассказал он.Российские войска, подчеркнул Гагин, успешно уничтожают склады боеприпасов в тылу и центры принятия решений ВСУ, им также удается ликвидировать целые колонны техники армии противника.По данным Минобороны, за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) в плен сдались 56 украинских солдат.
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
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донецкая народная республика, украина, ян гагин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские военные массово сдаются в плен, рассказали в ДНР

Гагин: солдаты ВСУ трижды массово сдавались в плен за последнее время

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные в последнее время массово сдаются в плен, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.
"Как тенденцию можно отметить массовые сдачи в плен: за последнее время военнослужащие Украины трижды сдавались численностью почти целого отделения. Причем сами они отмечали, что собирались сдаться практически с момента их мобилизации", — рассказал он.
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Российские войска, подчеркнул Гагин, успешно уничтожают склады боеприпасов в тылу и центры принятия решений ВСУ, им также удается ликвидировать целые колонны техники армии противника.
По данным Минобороны, за минувшую неделю (с 22 по 28 июня) в плен сдались 56 украинских солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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