https://ria.ru/20240704/plan-1957414106.html
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики - РИА Новости, 04.07.2024
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики
Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:04
2024-07-04T16:04
2024-07-04T16:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
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евразийский экономический союз
статистика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической методологии, сообщает пресс-служба Росстата. Подписание проходило в рамках заседания совета двух статистических ведомств. "На встрече подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. С развитием цифровых технологий массив данных растет. Статистику Союзного государства ждет внедрение единой системы производства, развитие и применение на практике новых источников статистических данных, а также создание гармонизированных национальных систем управления качеством статистического производства", - говорится в сообщении. В рамках подписанного плана обе стороны активно работают над созданием реестра источников административных данных и внедрением прогрессивных информационных технологий, также на повестке дня использование "больших данных" в статистической практике, добавили в ведомстве. Отмечается также, что большая совместная работа ведется по линии статкомитета СНГ в рамках проекта "Развитие статистики СНГ". Кроме того, важное направление работы - сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), снг, евразийский экономический союз, статистика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), СНГ, Евразийский экономический союз, Статистика
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической методологии, сообщает пресс-служба Росстата.
Подписание проходило в рамках заседания совета двух статистических ведомств.
"На встрече подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. С развитием цифровых технологий массив данных растет. Статистику Союзного государства ждет внедрение единой системы производства, развитие и применение на практике новых источников статистических данных, а также создание гармонизированных национальных систем управления качеством статистического производства", - говорится в сообщении.
В рамках подписанного плана обе стороны активно работают над созданием реестра источников административных данных и внедрением прогрессивных информационных технологий, также на повестке дня использование "больших данных" в статистической практике, добавили в ведомстве.
Отмечается также, что большая совместная работа ведется по линии статкомитета СНГ
в рамках проекта "Развитие статистики СНГ". Кроме того, важное направление работы - сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
).