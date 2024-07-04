https://ria.ru/20240704/plan-1957414106.html

Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики

Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики - РИА Новости, 04.07.2024

Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики

Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:04

2024-07-04T16:04

2024-07-04T16:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

снг

евразийский экономический союз

статистика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической методологии, сообщает пресс-служба Росстата. Подписание проходило в рамках заседания совета двух статистических ведомств. "На встрече подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. С развитием цифровых технологий массив данных растет. Статистику Союзного государства ждет внедрение единой системы производства, развитие и применение на практике новых источников статистических данных, а также создание гармонизированных национальных систем управления качеством статистического производства", - говорится в сообщении. В рамках подписанного плана обе стороны активно работают над созданием реестра источников административных данных и внедрением прогрессивных информационных технологий, также на повестке дня использование "больших данных" в статистической практике, добавили в ведомстве. Отмечается также, что большая совместная работа ведется по линии статкомитета СНГ в рамках проекта "Развитие статистики СНГ". Кроме того, важное направление работы - сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

https://ria.ru/20231110/memorandum-1908679183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), снг, евразийский экономический союз, статистика