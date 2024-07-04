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Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики - РИА Новости, 04.07.2024
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16:04 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/plan-1957414106.html
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики - РИА Новости, 04.07.2024
Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики
Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:04
2024-07-04T16:04
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белоруссия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
снг
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статистика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической методологии, сообщает пресс-служба Росстата. Подписание проходило в рамках заседания совета двух статистических ведомств. "На встрече подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. С развитием цифровых технологий массив данных растет. Статистику Союзного государства ждет внедрение единой системы производства, развитие и применение на практике новых источников статистических данных, а также создание гармонизированных национальных систем управления качеством статистического производства", - говорится в сообщении. В рамках подписанного плана обе стороны активно работают над созданием реестра источников административных данных и внедрением прогрессивных информационных технологий, также на повестке дня использование "больших данных" в статистической практике, добавили в ведомстве. Отмечается также, что большая совместная работа ведется по линии статкомитета СНГ в рамках проекта "Развитие статистики СНГ". Кроме того, важное направление работы - сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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белоруссия, федеральная служба государственной статистики (росстат), снг, евразийский экономический союз, статистика
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), СНГ, Евразийский экономический союз, Статистика

Росстат и Нацстатком Белоруссии подписали план гармонизации статистики

© Фото : Белстат/TelegramРосстат подписал с белорусским статкомитетом план гармонизации статистической методологии
Росстат подписал с белорусским статкомитетом план гармонизации статистической методологии - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Белстат/Telegram
Росстат подписал с белорусским статкомитетом план гармонизации статистической методологии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) и Национальный статистический комитет Белоруссии подписали план гармонизации статистической методологии, сообщает пресс-служба Росстата.
Подписание проходило в рамках заседания совета двух статистических ведомств.
"На встрече подписали план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. С развитием цифровых технологий массив данных растет. Статистику Союзного государства ждет внедрение единой системы производства, развитие и применение на практике новых источников статистических данных, а также создание гармонизированных национальных систем управления качеством статистического производства", - говорится в сообщении.
В рамках подписанного плана обе стороны активно работают над созданием реестра источников административных данных и внедрением прогрессивных информационных технологий, также на повестке дня использование "больших данных" в статистической практике, добавили в ведомстве.
Отмечается также, что большая совместная работа ведется по линии статкомитета СНГ в рамках проекта "Развитие статистики СНГ". Кроме того, важное направление работы - сотрудничество по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Главы Минэкономики Белоруссии и Минэкономразвития России во время подписания меморандума o сотрудничестве по вопросам развития особых экономических зон. 10 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)СНГЕвразийский экономический союзСтатистика
 
 
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