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Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 04.07.2024 (обновлено: 21:05 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/peskov-1957493176.html
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам - РИА Новости, 04.07.2024
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам
Стамбульские договоренности могут стать базисом для начала диалога по урегулированию на Украине, это не означает, что они по пунктам станут основой, заявил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:30
2024-07-04T21:05
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
в мире
украина
стамбул
турция
россия
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Стамбульские договоренности могут стать базисом для начала диалога по урегулированию на Украине, это не означает, что они по пунктам станут основой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент неоднократно говорил, что они могут стать базисом для начала диалога. Это не означает, что попунктно они могут стать основой, нет. Но они могут стать базисом. Принцип подхода может стать базисом для разговора", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240704/peskov-1957495703.html
украина
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дмитрий песков, в мире, украина, стамбул, турция, россия
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Турция, Россия
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам

Песков: стамбульские соглашения могут быть базисом для диалога, но не по пунктам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Стамбульские договоренности могут стать базисом для начала диалога по урегулированию на Украине, это не означает, что они по пунктам станут основой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно говорил, что они могут стать базисом для начала диалога. Это не означает, что попунктно они могут стать основой, нет. Но они могут стать базисом. Принцип подхода может стать базисом для разговора", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях России по Украине
Вчера, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВ миреУкраинаСтамбулТурцияРоссия
 
 
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