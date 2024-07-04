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Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам - РИА Новости, 04.07.2024
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам
Стамбульские договоренности могут стать базисом для начала диалога по урегулированию на Украине, это не означает, что они по пунктам станут основой, заявил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:30
2024-07-04T19:30
2024-07-04T21:05
дмитрий песков
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Стамбульские договоренности могут стать базисом для начала диалога по урегулированию на Украине, это не означает, что они по пунктам станут основой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент неоднократно говорил, что они могут стать базисом для начала диалога. Это не означает, что попунктно они могут стать основой, нет. Но они могут стать базисом. Принцип подхода может стать базисом для разговора", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240704/peskov-1957495703.html
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Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Турция, Россия
Песков: стамбульские соглашения не станут основой для диалога по пунктам
Песков: стамбульские соглашения могут быть базисом для диалога, но не по пунктам