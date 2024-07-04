https://ria.ru/20240704/perevod-1957437567.html

ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП

ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП - РИА Новости, 04.07.2024

ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП

ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:35

2024-07-04T16:35

2024-07-04T16:35

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.

https://ria.ru/20240704/natsvalyuty-1957386287.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)