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ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП
ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП - РИА Новости, 04.07.2024
ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП
ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:35
2024-07-04T16:35
2024-07-04T16:35
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ЦБ РФ сейчас не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам в рамках СБП, он покрывает потребности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас лимит 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, потому что когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом", - сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса.
https://ria.ru/20240704/natsvalyuty-1957386287.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует повышать лимит на бесплатные переводы по СБП
Набиуллина: ЦБ не видит причин повышать лимит на бесплатные переводы по СБП